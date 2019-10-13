Москва, 13 октября. Бывший санитарный врач России и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал рекомендации Роспотребнадора по снижению риска развития рака.

Онищенко также придерживается мнения, что пожилым людям следует воздержаться от чрезмерного употребления красного мяса. По его словам, источниками белка могут послужить молочные продукты, рыба и белое мясо.

Врач также считает целесообразным создание тематических каналов о здоровье.

«Так почему же не открыть тогда канал «Культура питания» или «Культура образа жизни»? Для детей — это мультики, для школьников и студентов — своя тематика, для старших возрастных групп — это неспешная респектабельная беседа», — сказал Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали гражданам отказаться от спиртного и курения, а также сократить потребление красного мяса. В ведомстве предложили заменить его мясом птицы или рыбы. Такой рацион поможет снизить риск развития онкологических заболеваний.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой», — отмечают специалисты.

Ранее ученые Соединенного Королевства предложили метод лечения агрессивного вида рака груди. Они предложили комбинированное использование химиотерапии и иммунотерапии. Предварительные результаты исследований показали, что новый способ позволит снизить риск рецидива опухоли, передает Газета.ru.

Также сообщалось, что российские онкологи применили новый метод в лечении рака.