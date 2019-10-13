Партия Зеленского признала, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса

Киев, 13 октября. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия признал, что Украина не располагает средствами для восстановления Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью для украинского издания «Левый берег».

«Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», — размышляет политик.

Ранее стало известно о срыве разведения сил в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское по вине украинской стороны. Вооруженные формирования националистов заявили о готовности занять позиции, оставленные ВСУ, если разведение сил состоится.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал отвод вооружений «горячей темой». По его словам, часть украинского общества воспринимает эту ситуацию как отступление украинских вооруженных сил. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Киеву удастся выполнить свои обязательства.

«Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и нормандского формата», — цитирует RT.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о неспособности главы Украины Владимира Зеленского обеспечить разведение сил в Донбассе.