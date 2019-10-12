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ЦПВС РФ призвал восстановить суверенитет Дамаска над востоком Сирии

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ЦПВС РФ призвал восстановить суверенитет Дамаска над востоком Сирии

Москва, 12 октября. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал мировое сообщество восстановить суверенитет Дамаска над восточными территориями страны. Соответствующее заявление сделал глава ЦПВС РФ генерал-майор Алексей Бакин в ходе очередного брифинга.

Он отметил, что восточная часть Сирии находится на грани гуманитарной катастрофы. Бакин подчеркнул, что исключительно законные власти страны способны нейтрализовать эту угрозу.

«Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье», — сказал Бакин.

Руководитель ЦПВС РФ выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке САР. Генерал-майор также указал на бездействие Вашингтона.

«С учетом неспособности органов самоуправления контролировать стремительно ухудшающуюся ситуацию на фоне фактического бездействия США и их партнеров по коалиции, дальнейшая судьба местных жителей и продолжающих прибывать вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность», — заключил Бакин.

Ранее стало известно о решении Франции прекратить поставки оружия Турции после начала новой военной операции в Сирийской Арабской Республики. Аналогичную позицию заняли и немецкие власти, напоминает RT.

Также обеспокоенность в связи с военной операцией в Сирии выразили в ПАСЕ. В организации опасаются наступления гуманитарной катастрофы в регионе.

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Источник: ЦПВ РФ
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