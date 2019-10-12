Глава МИД Украины объяснил, почему Киев провалил разведение сил в Донбассе

Киев, 12 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему киевские власти не сумели обеспечить разведение сил в Донбассе. Своим видением ситуации он поделился в интервью для «Укринформ».

Дипломат назвал разведение сил «горячей темой». По его словам, в украинском обществе такое развитие событий воспринимается как отступление. Пристайко выразил убеждение, что для киевских властей остро стал выбор: двигаться вперед, или продолжать «сидеть в окопах и терять по одному-два человека в день».

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что журналисты были менее критичны к действиям властей во время каденции Петра Порошенко.

«Кто должен принять это решение? Вы, я, президент Зеленский, протестанты на улице? Почему не ставили пять лет назад Петру Алексеевичу вопрос, когда были подписаны минские договоренности?» — вопрошает дипломат.

Ранее стало известно, что украинские власти не сумели обеспечить отвод войск в районах Золотого и Петровского в Донбассе. Выполнению обязательств Киева помешала позиция националистов. Вооруженные радикалы пообещали занять позиции ВСУ, если разведение сил состоится.

Президент РФ Владимир Путин указал на неспособность главы Украины взять ситуацию под контроль.