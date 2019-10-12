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В Буркина-Фасо при вооруженной атаке на мечеть убиты 16 человек

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В Буркина-Фасо при вооруженной атаке на мечеть убиты 16 человек

Уагадугу, 12 октября. Группа вооруженных лиц атаковала мечеть на севере Буркина-Фасо. В результате погибли не менее 16 человек. Об этом сообщает France Press.

Инцидент произошел недалеко от города Гором-Гором. Экстремисты напали на людей в здании храма. Жертвами преступления стали, по меньшей мере, 16 человек. Еще двое пострадавших госпитализированы. Медики оценивают их состояние как критическое.

К сожалению, подобные происшествия не являются редкостью для западноафриканского государства.

В мае 2019 года экстремисты атаковали католический храм в Буркина-Фасо. Тогда погибли четыре человека, еще пятеро были ранены. Газета.ru сообщала, что нападавшие передвигались на мотоциклах.

Издание напоминает, что большая часть жителей страны — мусульмане. Широко представлено и христианство. Эту религию исповедуют более 20% местных жителей.

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