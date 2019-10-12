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«Ленинград» собрал рекордные 67 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Петербурге

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«Ленинград» собрал рекордные 67 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 октября. В Петербурге на «Газпром Арене» проходит завершающий концерт стадионного тура группы «Ленинград».

В гастролях участвуют девять российских городов и девять крупнейших стадионов страны, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Творчество «Ленинграда» объединило около 400 тысяч зрителей, посетивших серию концертов по «местам боевой славы» мундиаля.

«Ленинград» собрал рекордные 67 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Петербурге

В Северной столице Сергей Шнуров побил свой собственный рекорд и собрал 67 тысяч поклонников, не жалеющих денег, чтобы услышать хиты любимого исполнителя на финальном концерте. По словам самого музыканта, его песни настолько просты, что поклонники и сами смогут их исполнять, а «гарантийный срок человека» заканчивается в 40 лет, поэтому в 47 пришла пора отдохнуть.

«Публичных больших концертов уже не будет, но новые песни и клипы еще могут быть, — отметил Шнуров.

Ранее лидер «Ленинграда» критично оценил изменения в правилах пожарной безопасности. Об этом писала Газета.ru.

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