«Ленинград» собрал рекордные 67 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 октября. В Петербурге на «Газпром Арене» проходит завершающий концерт стадионного тура группы «Ленинград».

В гастролях участвуют девять российских городов и девять крупнейших стадионов страны, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Творчество «Ленинграда» объединило около 400 тысяч зрителей, посетивших серию концертов по «местам боевой славы» мундиаля.

В Северной столице Сергей Шнуров побил свой собственный рекорд и собрал 67 тысяч поклонников, не жалеющих денег, чтобы услышать хиты любимого исполнителя на финальном концерте. По словам самого музыканта, его песни настолько просты, что поклонники и сами смогут их исполнять, а «гарантийный срок человека» заканчивается в 40 лет, поэтому в 47 пришла пора отдохнуть.

«Публичных больших концертов уже не будет, но новые песни и клипы еще могут быть, — отметил Шнуров.

Ранее лидер «Ленинграда» критично оценил изменения в правилах пожарной безопасности. Об этом писала Газета.ru.