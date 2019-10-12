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Украина показала пластиковый макет сверхзвуковой ракеты

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Украина показала пластиковый макет сверхзвуковой ракеты

Киев, 12 октября. Украинские конструкторы представили пластиковый макет сверхзвуковой ракеты класса «воздух-земля» на выставке «Зброя та безпека — 2019».

Новинка получила название «Блискавка» (рус. — «Молния» — прим. ФАН). Новыми ракетами планируется оснастить бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, которые стоят на вооружении украинских вооруженных сил. Они предназначены для поражения наземных целей, техники и фортификаций противника.

Разработчики утверждают, что «Блискавка» может быть оснащена осколочно-фугасной и фугасно-проникающей боевыми частями. Ее установка не требует кардинального переоборудования летательных аппаратов, передает телеканал «Звезда».

Ранее власти Северной Кореи анонсировали начало нового этапа развития вооруженных сил и укрепления национальной обороноспособности. Пхеньян связывает свои надежды с баллистической ракетой, запущенной с подводной лодки в рамках прошедших недавно испытаний.

«Проведенные испытания подтвердили ключевые тактико-технические характеристики новой баллистической ракеты морского базирования. Запуск изделия не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран»,  — передает Газета.ru.

Накануне сообщалось также об испытании ракеты наземного базирования в неядерном оснащении Соединенными Штатами Америки. Следует отметить, что подобные испытания были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако недавно Вашингтон денонсировал это соглашение.

Эксперт RT полагает, что Вашингтон готовился к испытаниям задолго до выхода из договора.

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