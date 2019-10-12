Соседка убитой в Саратове школьницы Лизы рассказала о ее характере

Саратов, 12 октября. Третьеклассница Лиза, убитая в Саратове 9 октября, была активным и жизнерадостным ребенком. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказала соседка девочки Лидия Александровна.

«Мы с ней всю зиму катались на ледянках: Лиза и мой внук, Миша. Она была гиперэнергичная девочка, острая на язык», — вспоминает женщина.

Лидия Александровна водила детей на прогулки в парк «Рубин», который расположен напротив дома девочки.

«Они катались здесь зимой на ледяных горках. Ему было десять, ей восемь, а он ее называл генералом», — отметила пенсионерка.

Лиза была веселой и задорной.

«Забралась на горку и кричит: «Эх ты, Мишка, а я уже на горе», — вспоминает женщина.

О веселом нраве девочки упоминал в разговоре и ее родители.

«Мама ее, помню, часто говорила: «Лиза у нас такая шустрая, это огонь! Она у нас такая, палец в рот не клади», — рассказал соседка девочки.

При этом Лиза была пунктуальным и обязательным ребенком.

«Уроки у нее в школе начинались в половину девятого, а Лиза уже без десяти восемь шла, вот как раз по этой дороге, мимо моих окон. И в 8:10 уже была в классе», — отметила Лидия Александровна.

Мать девочки — учительница иностранного языка. Сейчас она находится в декретном отпуске.

«Во второй класс Лизу очень часто провожал папа. А в третьем классе Лиза стала ходить одна», — рассказала соседка девочки.

Информация о пропаже девятилетней школьницы Лизы в Саратове появилась 9 октября. Волонтеры искали пропавшую девочку по всему городу. В поисках принимали участие несколько тысяч человек. Тело ребенка было обнаружено в одном из гаражей неподалеку от дома девочки. Лиза ходила мимо этих гаражей в школу.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления мужчину — Михаила Т. В ходе допроса тот признал свою вину.

Убийство третьеклассницы вызвало возмущение горожан. Жители Саратова вышли на массовый митинг, на котором требовали самосуда для детоубийцы. Для безопасности преступника сотрудникам МВД пришлось переодевать его в полицейскую форму.

Экспертиза установила, что школьница погибла в результате асфиксии. Убийца задушил третьеклассницу и спрятал ее тело в одном из заброшенных гаражей.