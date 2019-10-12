Китайские аналитики объяснили, почему Азия предпочитает российское оружие американскому

Пекин, 12 октября. Страны Юго-Восточной Азии отдают предпочтение российскому оружию, нежели американскому из-за его высокого качества и низкой стоимости, уверены аналитики китайского издания South China Morning Post.

По данным Стокгольмского Международного института исследования проблем мира, в период с 2010 по 2017 года страны Юго-Восточной Азии закупили российского оружия на 6,6 млрд долларов, что составило 12% от всего российского экспорта.

Аналитики отмечают, что популярность российского оружия в этом регионе обусловлена его высоким качеством и низкой стоимостью по сравнению с предложениями США. Кроме того, российское оружие зарекомендовало себя долговечностью и неприхотливостью. Научный сотрудник вашингтонского аналитического центра The Rand Corporation Уильям Кортни сравнил российский ЗРК С-400 и американский Patriot. С-400 превосходит американский аналог по показателям, при этом стоит в два раза дешевле, констатировал эксперт.

Еще одним преимуществом закупок у РФ является гибкость оплаты: Россия предлагает индивидуальную систему взаиморасчетов. Кроме того, ранее сообщалось, что ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации АО «ОДК–Климов» открыл во Вьетнаме центр сервисного обслуживания и ремонта вертолетных двигателей ТВ3-117 и ВК-2500.

«Появление нового центра сервисного обслуживания и ремонта вертолетных двигателей во Вьетнаме говорит о том, что Россия готова обеспечивать своих клиентов качественной технической поддержкой», — отметили аналитики.

Китай в этом плане не может похвастаться успехами: за те же семь лет с 2010 по 2017 года Пекин продал в Юго-Восточной Азии оружие на 1,8 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что Россия может сохранить лидирующие позиции в регионе.