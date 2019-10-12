Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Иркутск, 12 октября. Повышение оклада губернатора региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, сообщил глава Иркутской области Сергей Левченко.

В Законодательное собрание региона был внесен проект о повышении оклада губернатора до 27 тысяч рублей. После распространения информации в Сети глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов призвал главу региона «быть скромнее».

Левченко объяснил, что заработная плата бюджетников зависит от зарплаты губернатора и высчитывается в процентах от оклада главы региона. Уровень зарплат в регионе и так небольшой, а во время паводка люди работали по 12 часов, получая по 30 тысяч рублей.

«Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — сказал глава Иркутской области.

Левченко отметил, что в 2015 году после прихода на пост главы региона сократил зарплату себе и своим заместителям на 10% из-за сложной финансовой ситуации. Кроме того, губернатор добавил, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям.