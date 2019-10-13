Сирия, 13 октября. Военные США эвакуировали порядка 80 террористов ИГ1 из тюрем в Хасаке на юг Ирака. ВС Турции и «Сирийская национальная армия» продвинулись в Ракке и Хасаке. Военный объект коалиции подвергся обстрелу в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по укрепрайонам боевиков на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская национальная армия»: оказывала поддержку Турции в Северной Сирии.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в Идлибе, Хасаке и Дейр-эз-Зоре; обвиняется в убийстве председателя курдской партии «Сирия будущего» по имени Хеврин Халаф.

Курды: обстреливали позиции протурецких боевиков на севере провинции Алеппо.

«Ансар Ат-Таухид»: ударила по сельскохозяйственным районам в южной части Идлиба.

Международная коалиция: подверглась обстрелу вблизи города Кобани на северо-востоке Алеппо.

Соединенные Штаты: эвакуировали около 80 джихадистов ИГ из Хасаки в Ирак.

ВС Турции: отрицают свою причастность к ударам по объектам коалиции США в Алеппо; продолжили вести бои с курдами на севере Ракки и Хасаки; сбросили листовки с призывом не приближаться к позициям YPG на севере САР.

Провинция Алеппо

Прошлой ночью атаке подвергся один из военных объектов международной коалиции в районе города Кобани, расположенного недалеко от границы с Раккой и Турцией. Поступали сведения о гибели одного из бойцов спецназа США, которые не получили официального подтверждения. Агентство новостей Al Arabiya передавало, что после атаки над опорным пунктом были замечены вертолеты западного альянса, которые эвакуировали раненых. Местные активисты заявляли о том, что пострадали двое французских солдат. Отмечалось, что обстрел был произведен вооруженными силами Турции, однако вину за произошедшее Анкара все же возложила на курских радикалов. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о невозможности нанесения ударов по зонам дислокации спецназа США, поскольку турки осведомлены о местонахождении позиций западного альянса и координируют с ним свои действия.

В северной части провинции вновь отмечались вооруженные стычки на линии соприкосновения сил курдов и протурецких боевиков. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, под ударом «Демократических сил Сирии»**** (SDF) оказались города Джараблус, Азаз и Мареа, что привело к жертвам среди местного населения.

Между тем исламисты незаконных бандгрупп продолжили терроризировать мирных жителей в кантоне Африн. Военный источник в сети Twitter (afrinactivists) обнародовал видеозапись, на которой боевики угрожают ножом одному из похищенных, дабы оказать давление на членов его семьи с целью получения выкупа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне снова поступали сведения о вооруженных стычках на линии разграничения сил курдов и проасадовских военизированных формирований в Дейр-эз-Зоре. Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) сообщал о столкновениях на восточном берегу реки Евфрат у населенного пункта Табия Джазира. Еще один оппозиционный портал — Step News Agency — заявлял о ударах со стороны проправительственных сил по району Хаджина. Тем не менее подтверждения эти сообщения так и не получили.

Во второй половине дня неизвестные организовали взрыв в городе Аль-Эзба, который привел к частичному разрушению здания городского совета курдов. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что, вероятно, к случившемуся имеют отношение подпольные группы «Исламского государства».

Провинция Идлиб

В минувшие сутки исламисты вооруженной оппозиции, базирующиеся в зоне «Большого Идлиба», продолжили провоцировать стычки с правительственными войсками. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), боевики группировки «Ансар Ат-Таухид» открыли огонь по окрестностям деревни Мадайа, ранив нескольких местных жителей. В качестве ответных действий части Сирийской арабской армии (САА) обстреляли фортификационные сооружения джихадистов поблизости от населенных пунктов Аль-Хасс, Кафр-Хурма, Маар-Зита и Кафр-Набаль. Кроме того, боевые вылеты в местах базирования радикалов осуществили сирийские военные самолеты.

Произошел взрыв в городе Аль-Фуа на севере региона. Детонация заминированного автомобиля привела к ранению нескольких гражданских лиц. Предполагаемыми организаторами теракта считаются «спящие ячейки» «Исламского государства», которые до сих пор сохраняют присутствие на оккупированных боевиками вооруженной оппозиции территориях.

Провинция Ракка

В течение дня Турция продолжила развивать наступление в Северной Сирии. Новостной портал Halab Today TV передавал, что турецкая артиллерия обстреливала укрепрайоны курдов у приграничного города Тель-Абьяд, в то время как «Сирийская национальная армия» стягивала к населенному пункту свои отряды.

Союзниками были захвачены по меньшей мере 17 поселений. Кроме того, они продвинулись на 30 километров вглубь занимаемого курдами района на границе с Хасакой, ненадолго перекрыв шоссе М-4, которое впоследствии «демократическим силам» все же удалось отбить. Об этом заявлял Twitter-канал SDF (cmoc_sdf).

Военный источник в Telegram (NovostiDamask) передавал, что прежде чем приступить к бомбардировкам, турецкие военнослужащие сбросили листовки с вертолетов, в которых содержался призыв для сирийцев не приближаться к опорным пунктам Отрядов народной самообороны (YPG) и связанных с ними формирований.

Провинция Хасака

В минувшие сутки ожесточенные бои недалеко от Рас Аль-Айна продолжились. Поступали противоречивые сведения о захвате города. Также противники обменивались ударами в районе населенного пункта Аль-Маликия, передавал Twitter-канал (TruTawar).

Вопреки предыдущим сообщениям, из тюрьмы «Джаркин» в районе города Камышлы сбежали более чем пять террористов «Исламского государства». Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) опубликовал видео, на котором можно заметить как минимум 15 боевиков. Предполагается, что именно они могли совершить нападение на колонну курдов, в составе которой в Ракку следовала председатель партии «Сирия будущего» Хеврин Халаф, об убийстве которой стал известно к вечеру. По данным новостного агентства Ria Taza, двумя днями ранее женщина публично осудила операцию Турции в САР.

В то же время появилась информация о вывозе 80 иностранных джихадистов, содержавшихся в тюрьме в городе Аш-Шаддади, на юг Иракской Республики на американских вертолетах. Никаких данных о том, с какой целью были эвакуированы террористы, до сих пор неизвестно.

Медиапортал Aleppo Media Center сообщал о новом взрыве на окраинах административного центра провинции. Сработала бомба, установленная на мотоцикле, припаркованном у здания тюрьмы. Как отмечалось, жертв среди мирных жителей удалось избежать. Предполагается, что транспортное средство было заминировано боевиками ИГ, которые стремятся освободить своих заключенных сторонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.