Россия не поддержала заявление СБ ООН об операции турецких ВС в Сирии

Нью-Йорк, 12 октября. Россия выступила против американского проекта заявления Совета Безопасности ООН по операции турецких вооруженных сил в Сирии.

В Совбезе ООН накануне состоялось обсуждение операции Турции на севере Сирии, однако итоговый документ не был принят. В субботу на заседании рассматривался американский проект заявления, в котором члены Совбеза призывали Анкару прекратить военные действия в Сирии. Также в заявлении содержался призыв решить проблемы безопасности через дипломатические каналы. США и европейские страны охарактеризовали действия Турции как вторжение.

Российские представители в Совбезе ООН не одобрили проект заявления, так как он не соответствует позиции Москвы. В МИД РФ заявили, что Россия серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. В ведомстве отметили, что Москва не ставит под сомнение необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что мир и стабильность на территории Сирии могут быть достигнуты лишь с помощью диалога между правительством и курдами. Москва готова содействовать такому диалогу. Кроме того, важно не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации на севере Сирии и обеспечить безопасность сирийских граждан, сообщают «Известия».

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от курдских террористов с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

В субботу президент РФ Владимир Путин призвал страны, находящиеся в Сирии нелегитимно, покинуть ее территорию. Российский лидер указал, что в настоящее время данный вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами Москвы. В частности, речь идет о Турции и Иране, которые, как и Россия, являются странами — гарантами урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике.