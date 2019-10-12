Сирия, 12 октября. Сирийцы организовали митинги за прекращение боевых действий на севере САР. ВС Турции и поддерживаемые ими формирования готовятся к штурму города Тель-Абьяд в Ракке. Террористы ИГ1 попытались вызволить из тюрьмы в Хасаке своих боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по укрепрайонам «Ан-Нусры»*** в южной части Идлиба.

«Сирийская национальная армия»: готовится к штурму города Тель-Абьяд на севере Ракки.

«Исламское государство»1: попыталось освободить заключенных в тюрьме террористов южнее Хасаки; подозревается в организации двух взрывов в провинции Дияла в Ираке.

Курды: жгут покрышки у Тель-Абьяда, дабы снизить видимость для турок; отступили из населенного пункта Абу Кабр в Северной Ракке.

ВС Турции: возобновили боевые вылеты в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что турецкие ВВС возобновили боевые вылеты в северных районах Алеппо. Воздушной атаке подверглись военные объекты «Демократических сил Сирии»**** (SDF) поблизости от населенного пункта Аль-Хасийе. Сведения о потерях курдских радикалов в живой силе или военной технике пока уточняются.

Между тем были опубликованы подробности обстрела курдами города Азаз. Согласно данным информагентства Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), «демократические силы» выпустили пять снарядов по жилым кварталам населенного пункта. О числе пострадавших среди мирных жителей все еще ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь фиксируются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции, действующими в составе террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» или связанных с ней бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (HusamHezaber), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по укрепрайонам исламистов на окраинах населенного пункта Маар-Зита. Напомним, военнослужащие САА возобновили обстрелы на данном направлении после того, как джихадисты группировки «Ансар Ат-Таухид» открыли огонь по предместьям деревни Мадайа, ранив нескольких гражданских лиц.

Провинция Ракка

Не прекращаются ожесточенные бои между курдами и турецкими войсками, выступающими при поддержке альянса боевиков «Сирийская национальная армия», восточнее Тель-Абьяда. Информационный портал Step News Agency передает, что отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) отступили из населенного пункта Абу Кабр, а также покинули фермы Аль-Хаммади. В попытке сдержать наступление союзников радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) вновь прибегли к поджогу шин с целью снизить видимость. Несмотря на это, протурецкие формирования готовятся приступить к штурму ключевого города в ближайшее время, о чем сообщает Twitter-канал (FoxXudosi).

Напомним, о начале военной операции под названием «Источник мира» Турция объявила в минувшую среду. Целью кампании является зачистка приграничных районов от радикальных курдских формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Провинция Хасака

Между тем на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) вновь вспыхнули протесты мирных жителей. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Salah_Addin), демонстрации состоялись в городе Камышлы, а также в населенном пункте Ас-Сабха, расположенном вблизи Ракки. Сирийцы потребовали прекращения военных действий.

Стало известно, что взрыв автомобиля, о котором сообщалось несколько часов назад, прогремел у здания тюрьмы, в которой содержатся террористы «Исламского государства». Об этом заявили члены так называемой милиции курдов «Асайиш». Местные активисты уверены, что за его организацией стоят боевики ИГИЛ1, которые стремятся освободить пленных сторонников группировки, воспользовавшись нестабильной обстановкой, которая сложилась в регионе после начала турецкого наступления.

Ирак

Информационный портал Anti War сообщает о том, что в провинции Дияла произошел двойной теракт. В результате взрыва в городе Ханакин погибли три человека, еще четверо получили ранения. При этом автомобиль полиции, прибывший на место трагедии, также подорвался на мине, что привело к гибели двух сотрудников правоохранительных органов. Еще три полицейских пострадали при попытке разминировать бомбу, которую удалось выявить в населенном пункте Джурф Ан-Насра. В организации взрывов подозреваются боевики «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов к произошедшему.

1 Организация запрещена на территории РФ.