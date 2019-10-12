Узник тюрьмы «Митига» в Ливии рассказал о пытках и издевательствах над заключенными

Старший помощник капитана судна «Теметерон», задержанного боевиками в Ливии в 2016 году, Сергей Самойлов рассказал об ужасающих условиях, в которых российские моряки содержались в ливийской тюрьме «Митига».

На канале «Борная солянка» в YouTube появилось видеоинтервью Самойлова спецкору Федерального агентства новостей Аббасу Джуме, в котором российский моряк рассказал о том, в каких условиях россияне находились, пребывая под стражей в «Митиге».

«Мы сидели даже в камере, в которой одновременно находились 32 человека на 12 квадратных метров. Ночами обязательно стояли 6-8 человек, на одной, кто-то на двух ногах. Остальные спят, у кого есть возможность, все очень жестко», — поделился воспоминаниями россиянин.

Старпом рассказал и о пытках, которые происходили в «Митиге». По его словам, это норма и обыденность в этой ливийской тюрьме. Надсмотрщики из группировки RADA могли ударить на прогулке просто за медленный шаг.

«Нас возили в суд для продления срока заключения. Всех поставили к стене лицом, ты не имеешь права ни разговаривать, ни повернуть голову. Если повернул голову — сразу подбегают и начинают бить палкой или ногами, по ситуации», — вспоминает моряк.

По словам старпома, в тюрьме был дворик, закрытый решетками, и ворота. Он использовался для допросов, россияне неоднократно видели примеры экзекуций и допросов в этом дворе.

«У них был подъемник, они ставили на него заключенного, надевали наручники и подвешивали к решетке. Потом берут трубу и начинают обрабатывать, после чего приходит охранник и начинает висеть на человеке. После 15 минут такой пытки заключенный признается в чем угодно», — привел пример старпом.

Также Самойлов рассказал, как один раз группу людей с завязанными глазами вывели во двор. В качестве элемента устрашения звучали выстрелы возле головы, таким образом, как бы внушая людям, что их товарищей убивают. После этого получались признания.