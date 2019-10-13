Сирия, 13 октября. Протурецкие формирования и радикалы SDF**** ведут ожесточенные столкновения на северо-востоке Ракки. Почти 500 членов РПК были нейтрализованы в САР с начала операции Анкары «Источник мира». Житель провинции Дейр-эз-Зор погиб, подорвавшись на мине ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по расположениям террористов на юго-западе Идлиба в ответ на нарушения ими режима тишины.

Курды: вернули под свой контроль поселение Ат-Тарвазия, находящееся к востоку от города Сулук в провинции Ракка; лишились почти 500 членов РПК с начала операции Анкары «Источник мира».

«Исламское государство»1 (ИГ): виновно в гибели жителя города Абу-Хамам в Дейр-эз-Зоре, подорвавшегося на мине джихадистов.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает ожесточенные столкновения с радикалами SDF на шоссе М4 в северо-восточной части Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Молодой мужчина по имени Рума Обейд Аль-Хамад Аль-Азави погиб при взрыве на востоке провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцируются курдские Демократические силы Сирии (SDF). Согласно данным местного новостного Twitter-ресурса (@DeirEzzor24), это произошло в городе Абу-Хаммам. Там детонировала мина, предположительно оставленная боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Курдские бойцы и войска международной коалиции, возглавляемой США, которые отбили у террористов ИГ северо-восток САР, однако, так и не приступили к тщательной зачистке захваченных территорий от следов присутствия джихадистов. В результате из-за постоянных взрывов СВУ и растяжек исламистов зачастую гибнут как мирные жители региона, так и сами радикалы SDF.

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ударили по расположениям боевиков на окраинах населенного пункта Кафр-Саджна, расположенного в юго-западной части провинции Идлиб, передает новостной портал Baladi News. Данных о потерях в рядах джихадистов оппозиционное агентство, однако, не приводит. Напомним, в этом районе базируются преимущественно террористы из объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ), которые постоянно нарушают режим прекращения огня. Из-за этого правительственные войска САР вынуждены отвечать обстрелами позиций исламистов.

Провинция Ракка

По сведениям Step News Agency, радикалы «Демократических сил» вернули под свой контроль поселение Ат-Тарвазия, находящееся к востоку от города Сулук на северной окраине провинции Ракка. Кроме того, в ходе ожесточенных столкновений в этой местности курдам удалось убить нескольких боевиков из состава так называемой «Национальной армии», которая выступает на стороне Анкары в рамках операции «Источник мира» и которая большей частью состоит из отрядов Сирийской свободной армии (ССА). За первые дни данного наступления, которое стартовало на этой неделе, туркам и их союзникам удалось отбить у SDF более 20 приграничных населенных пунктов на севере САР.

Продолжается противостояние между протурецкими боевиками и курдскими бойцами из Отрядов народной самообороны (YPG) у ключевого шоссе М4. Основные бои идут на северо-востоке Ракки вблизи границы с Хасакой, а именно – между деревнями Иува и Фавар. Ранее сообщалось, что союзники Анкары отбили участок стратегической трассы, однако радикалы YPG потом вернули его назад.

Провинция Хасака

Представители министерства обороны Турции заявили, что с момента начала третьей антикурдской операции в Северной Сирии были нейтрализованы 459 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Данная организация признана Анкарой и многими другими государствами террористической группировкой. Турецкая сторона напрямую связывает действующие в САР курдские «Демократические силы» с РПК. В настоящее время основные столкновения в рамках наступления разворачиваются в районе города Рас Аль-Айн на севере Хасаки, а также в соседней Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.