Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

Москва, 12 октября. Национальный центр управления обороной России сообщил о взятии на сопровождение военного эсминца США. Корабль вошел в южную часть акватории Черного моря.

Черноморский флот сопровождает эсминец УРО-ПРО «Портер» ВМС США. Контроль за действиями американского военного корабля осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», сообщает военное ведомство РФ.

Отметим, что это уже седьмой заход американских военных сил в акваторию Черного моря с начала 2019 года. Еще один американский «Портер» пересек западную российскую границу в августе.

По данным международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли, не относящиеся к черноморскому флоту, имеют право находиться в акватории водного объекта не более 21 суток.

Ранее правительственный аналитический центр США RAND Corporation опубликовал доклад, в котором предложил стратегию сдерживания России на Черном море. Американские эксперты выразили обеспокоенность фактом модернизации Россией Черноморского флота. Страны Североатлантического альянса, также обеспокоенные увеличением военной мощи РФ, разработали меры по поддержке Украины и Грузии в акватории Черного моря.