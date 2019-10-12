Соседка погибшей третьеклассницы Лизы рассказала, как убийца избежал самосуда

Саратов, 12 октября. Убийца третьеклассницы Лизы из Саратова Михаил Т. смог избежать самосуда разгневанной толпы с помощью полицейских. Детоубийце пришлось переодеваться, чтобы остаться незамеченным. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала соседка погибшей девочки Марина Леонидовна.

Первый раз оперативники вскрыли гараж убийцы еще днем, однако тогда не обнаружили тела девочки. Вечером сотрудники полиции задержали Михаила у его собственного подъезда. Подозрения пали на него после того, как следователи проверили списки условно-досрочно освободившихся граждан, которые проживали неподалеку.

«Его задержали вечером у подъезда. Он сразу предложил полицейским: «Идемте, я вам все покажу». Михаил открыл перед полицейскими дверь в гараж и сказал: «Ищите в третьем секторе». Полиция удивилась, и тогда Михаил показал им лаз, который сделал в два других заброшенных гаража», — рассказывает женщина.

Там следователи и обнаружили тело пропавший школьницы. Изначально в этих гаражах девочку не искали. Они выглядели абсолютно заброшенными, вход в них зарос кустарниками.

«Из гаража вышло якобы три сотрудника в форме, сели в полицейский автомобиль и уехали. Но среди них был убийца, они переодели его в полицейскую форму в гараже», — сообщила Марина Леонидовна. Это было сделано специально, чтобы вывезти преступника безопасно.

Затем на площадке возле гаража собралось много людей. Они требовали линчевать Михаила Т. на месте и раскачивали полицейский УАЗ, в котором должен был находиться преступник. Для усмирения бушующей толпы были привлечены сотрудники ОМОН.

«Двести человек качали этот УАЗик, кричали: «Откройте! Выдайте его нам!», — вспоминает Марина Леонидовна.

Однако, по словам соседки девочки, в УАЗе убийцы третьеклассницы Лизы Киселевой уже не было.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября. Девочка вышла из дома в школу, однако на уроки ребенок не явился. Правоохранители обнаружили тело несовершеннолетней в ночь на 11 октября.

Подозреваемого задержали, им оказался 35-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном. Сейчас убийца девочки находится под стражей.

Жители Саратова потребовали отдать убийцу на самосуд. Кроме того, после трагедии общественность вновь предложила пересмотреть мораторий на смертную казнь в России.