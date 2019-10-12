Старпом «Теметерона» рассказал о террористах, которые контролируют тюрьму «Митига» в Ливии

Старший помощник капитана судна «Теметерон», задержанного ливийскими боевиками в 2016 году, Сергей Самойлов рассказал о террористах, которые контролируют тюрьму «Митига» в Ливии. Интервью вышло на портале Politrussia.com.

В частности, моряк поделился информацией о том, кем на самом деле контролируется тюрьма «Митига», расположенная неподалеку от столицы страны — Триполи, находящейся под управлением так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По словам Самойлова, российский экипаж судна после пяти дней пребывания в тюрьме, расположенной в городе Завья, был продан боевикам группировки RADA, контролирующим тюрьму «Митига». Моряк заметил, что продажей занимался «начальник береговой охраны» Завьи Абдуррахман Аль-Биджа, действия которого контролирует ПНС.

Старпом поделился, что из себя представляет RADA, рассказав о перестрелке между ними и другой группировкой, также находящейся под контролем лидера ПНС Файеза ас-Сарраджа.

«RADA позиционируют себя как силовики, по факту же, контролируя лишь часть города. В первый год мы слышали перестрелки между RADA и другой группировкой боевиков, это были три дня беспрерывной пушечной стрельбы. Я так понимаю, что обе банды находятся под контролем ПНС, они конфликтовали между собой», — заметил моряк.

Самойлов рассказал, что Файез Сарадж, который возглавляет так называемое Правительство национального согласия полностью не в состоянии контролировать боевиков RADA и, непосредственно, главаря группировки Абделя Рауфа Кару.