Юрий Лоза назвал фанатов Виктора Цоя сектантами

Москва, 12 октября. Певец и композитор Юрий Лоза отнес поклонников группы «Кино» и ее фронтмена Виктора Цоя к представителям секты.

По мнению Лозы, если бы Виктор Цой дожил до настоящего времени, то его творчество не было бы столь популярно.

«Цоя любят не за музыку, вы поймите. Он рано умер. Есть такое понятие рано умереть <...> Культовые артисты собирают вокруг себя своих поклонников после своей смерти, и эти поклонники живут уже совершенно по другим законам. По законам секты», — подчеркнул поэт-песенник.

Виктор Лоза во время интервью изданию «Политика сегодня» отметил, что любители творчества «Кино» — это «не сообщество умных людей», а культ, в котором нет объективного взгляда на творчество исполнителя.

«Я знаю примерно, что он писал: «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». Наверное, это все имеет какой-то смысл. Раз ты не врубаешься, ты — говно. <...> Я 50 лет занимаюсь музыкой, и я понять не могу, почему я должен копаться в этом, во всем разбираться, зачем сажать эти огурцы!» — возмущен Лоза.

Композитор также отметил, что ранее не давал свою оценку творчеству группы «Кино» только из-за того, что оно ему неинтересно. Лоза вспомнил, что несколько раз находился с Цоем в одной компании, но музыканты только поздоровались друг с другом, и никогда не общались лично.

Осенью 2020 года в Москве и Петербурге состоятся концерты в честь 30-летия группы «Кино». На сцене выступят басисты, которые работали в музыкальном коллективе в разное время — Александр Титов и Игорь Тихомиров. Также перед фанатами «Кино» выступит гитарист группы Юрий Каспарян. На концерте представят оцифрованный голос Виктора Цоя и видеоряд, выполненный сыном покойного Виктора Цоя.