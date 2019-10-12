Участники военного конфликта в Ливии готовятся приехать на саммит в Сочи

Российские дипломаты пригласили представителей Правительства национального согласия (ПНС) на саммит Россия—Африка, который состоится 23-24 октября в Сочи. МИД РФ надеется на скорейшее разрешение ливийского конфликта, но заинтересованы ли в окончании войны триполийские власти?

Контакт по линии МИД

Накануне, 10 октября, по инициативе ливийской стороны состоялся телефонный разговор между главой МИД ПНС Мухаммедом Сиялой и спецпредставителем президента России по вопросам Африки и Ближнего Востока Михаилом Богдановым. Стороны обсудили некоторые актуальные аспекты российско-ливийских связей, а также подготовку к саммиту в Сочи.

Ливийский конфликт

Сейчас в Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара противостоит силам ПНС, которое возглавляет Файез Сарадж. И если Хафтар старается избавить страну от террористов и вернуть Ливию к довоенным временам, то официальный Триполи опирается на поддержку боевиков, в том числе из запрещенных в России организаций «Братья-мусульмане»1, ИГИЛ1 и «Аль-Каида»1.

Фактически все приближенные Сараджа — бандиты и подстрекатели революции 2011 года. Именно они отвечают за безопасности в Триполи и его окрестностях, отчего международные организации фиксируют непрекращающийся рост преступности на подконтрольных им территориях.

Так, например, бандформирование RADA, обвиняемое в терактах, торговле людьми и связях с ИГИЛ, официально входит в состав МВД ПНС и контролирует неофициальную тюрьму «Митига», где удерживают российских граждан — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей.

Узники «Митиги»

Социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, находящиеся в ливийской тюрьме с мая этого года, проводили в стране социологическое исследование, результаты которого, по мнению руководства ФЗНЦ, не понравились ПНС.

Позже глава Фонда Александр Малькевич опубликовал часть данных из исследования, которые подтвердили ранее высказанное предположение. Опрос среди населения Ливии выявил, что Сарадж не пользуется широкой поддержкой граждан.

«Самый высокий рейтинг поддержки зафиксирован у Халифы Хафтара, командующего Ливийской Национальной Армии, и Сейфа Каддафи, сына Муаммара Каддафи. При этом рейтинг Файеза Сараджа, главы Президентского совета Ливии, в марте 2019 года составлял 7,1%. Но на фоне последних событий он упал до 3%», — следует из результатов исследования ФЗНЦ.

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Как завершить войну?

Пока ПНС опирается на поддержку боевиков, война в Ливии не закончится, уверен востоковед и публицист Андрей Онтиков. В комментарии Федеральному агентству новостей он заявил, что все стороны ливийского конфликта должны придерживаться курса борьбы с террористическими группировками:

«Надо объединять усилия по борьбе с теми организациями, которые считаются террористическими, а этого, к сожалению, не происходит. Конечно, пока такая ситуация будет сохраняться, тут тяжело будет говорить о каком-то прогрессе. Все должны придерживаться курса борьбы с организациями, которые считаются террористическими. И естественно нужно выполнять четко те планы, которые одобряются на уровне СБ ООН».

1 Организация запрещена на территории РФ.