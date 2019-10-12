Кирпич «наказал» неудачливого британского автовора

Лондон, 12 октября. Вор попытался угнать автомобиль у жителя Великобритании, однако кирпич помешал осуществить его задуманное преступление.

Угонщик попытался разбить окно транспортного средства кирпичом, однако потерпел неудачу — кирпич отскочил от стекла и ударил злоумышленника по голове. Неудачливый вор попытался скрыться с места преступления, но был схвачен сотрудниками полиции.

Попытку кражи запечатлела камера наружного наблюдения. Владелец автомобиля, передвигающийся в инвалидном кресле, узнал о попытке кражи его транспортного средства лишь тогда, когда правоохранители сообщили ему о поимке неудачливого угонщика.

В результате происшествия на машине остались только небольшие царапины, пишет The Sun. А вот вору предстоит ответить за свое деяние перед буквой закона.