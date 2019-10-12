Родина там, где ты: как Маргарита Симоньян знакомит иностранцев с российским патриотизмом

На главного редактора портала Russia Today Маргариту Симоньян возложена чрезвычайно важная задача — представлять имидж России за рубежом. Удивительно, но, несмотря на санкции, охлаждение отношений между Россией и Западом, бесконечную критику «пророссийской пропаганды», Симоньян с поставленной задачей успешно справляется.

Russia Today — один из самых просматриваемых международных телеканалов, наряду с «Аль-Джазира», «Евроньюс» и CNN. Тем не менее ангажированность международной медиасферы ставит RT в невыгодную позицию. Вещанию пророссийского телеканала стараются всячески помешать, а журналистский коллектив RT постоянно сталкивается с негативными комментариями в Сети и оскорблениями. Однако зависть коллег не мешает RT держать марку: канал остается одним из самых просматриваемых во всем мире. Например, репортажи Russia Today на видеохостинге YouTube суммарно посмотрело более семи миллиардов зрителей — это больше, чем у телеканалов «Би-би-си» и «Аль-Джазира».

Маргарита Симоньян — не только всемирно известный журналист, она также активно занимается благотворительностью. Она идейный вдохновитель проекта «Дальше действовать будем мы». Цель проекта — рассказать настоящую историю людей, которые нуждаются в помощи. Благодаря проекту «Дальше действовать будем мы» на лечение детей и помощь нуждающимся удалось собрать десятки миллионов рублей.

Либеральная оппозиция Маргариту Симоньян не жалует: в Сети над ней регулярно издеваются. И неспроста: Маргарита часто «переманивает» сторонников оппозиции в патриотический лагерь. Многие бывшие либералы — от Бароновой до Винокуровой — сейчас работают на Russia Today. И не зря: RT предоставляет возможность высказаться всем, вне зависимости от их политических взглядов.

Успешное позиционирование России за рубежом — нелегкая задача. Тем не менее Симоньян продолжает отстаивать интересы Родины — патриотизм для нее не только мировоззренческая система, но и призвание.

«Я про себя-то точно знаю, что я патриот. Это заключается хотя бы в том, что мне неприемлема мысль, чтобы жить не здесь. Я уезжала уже в Америку учиться в ранней юности и думала, что уезжаю навсегда, и просто не смогла там жить», — говорит Маргарита.

По долгу службы она посетила огромное количество разных стран, но мысль о том, чтобы жить вдалеке от Родины, для нее невыносима. Возможно, именно поэтому Симоньян выбрала такую профессию.