Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Тулузе

Тулуза, 12 октября. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Тулузе, поскольку несанкционированная манифестация превратилась в столкновения. Об этом сообщили местные СМИ.

«Жилеты» выбрали Тулузу, расположенную на юге Франции, в качестве «национального центра» для проведения 48-го дня протеста. При этом организаторы не обратились в префектуру города с заявкой на проведение акции.

Манифестация в итоге продлилась считанные минуты. Радикально настроенные демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки, правоохранители вынуждены были принять меры.

После этого манифестанты покинули центральную часть города. Как отметили журналисты, «желтые жилеты» должны также выйти на акции протеста и в других крупных французских городах, таких как Бордо, Лилль и Мец.

Напомним, крупномасштабные протесты «желтых жилетов» вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года. Причиной послужило недовольство французов социальной и экономической политикой, а также планы правительства увеличить цены на бензин.

Изначально манифестанты выдвигали только социально-экономические требования, выражали несогласие с либеральными реформами. Однако позднее митингующие начали требовать отставки правительства и президента Франции Эммануэля Макрона.