Корреспондент ФАН получил ранения в ходе уличных боев в столице Эквадора

Кито, 12 октября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Игорь Петрашевич прибыл в столицу Эквадора Кито накануне в пятницу, 11 октября, и сразу оказался в гуще уличных сражений между протестующими и полицией.

В ходе этих боев корреспонденту ФАН прилетело с обеих сторон конфликта – сначала гранатой со слезогонкой со стороны полиции, потом булыжником в голову со стороны протестующих. При этом оба инцидента были явно неумышленными и обе стороны последовательно оказали корреспонденту ФАН первую медицинскую помощь и заверили в своей поддержке. Тот факт, что корреспондент ФАН прибыл в Эквадор из России, оказался для всех участников конфликтов позитивным обстоятельством – Россию в Эквадоре любят как правопреемницу Советского Союза.

В пятницу и субботу в Эквадоре прошли яростные демонстрации молодежи в рамках протеста против решения правительства об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. В некоторых городах страны манифестации переросли в беспорядки, в столице Кито было захвачено здание парламента – Национальная ассамблея. Президент страны Ленин Морено объявил чрезвычайное положение и якобы бежал из столицы в другой город – Гуаякиль, который находится в 400 километрах от столицы. Проверить эту информацию невозможно – местная пресса распространяет сведения строго в зависимости от своих политических пристрастий.

В самой столице, как сообщает корреспондент ФАН, ежедневно проходят уличные бои. Протестующие рассказали корреспонденту ФАН, что с начала октября, когда начались протесты, якобы погибли пять человек.

Далее мы предоставим слово нашему корреспонденту.

— То, что командировка будет не из легких, я стал понимать на полпути из аэропорта в отель, когда в воздухе явно запахло дымом. На мой вопрос, откуда смог, администратор отеля ответил: «Так у нас же беспорядки, это дым от костров вперемешку со слезоточивым газом».

Как оказалось, от этого смога не спрятаться даже в номере отеля. Основные столкновения протестующих с полицией происходят в центре города возле Национальной ассамблеи, которая практически сразу после начала волнений была захвачена протестующими. Бои идут также в радиусе около одного-двух километров от здания парламента.

По пути из аэропорта я видел, что основные дорожные развязки контролируются подразделениями полиции. Над городом в местах столкновений слышан звук вертолетов, но самих я так и не увидел. В пятницу полиция предприняла довольно решительные действия против протестующих, возможно, поводом для этого послужило сообщение в прессе, что якобы были взяты в заложники восемь полицейских. В результате операции полицейским удалось взять под свой контроль здание Национальной ассамблеи.

— Я застал момент, когда протестующие отчаянно сопротивлялись попыткам полиции выдавить их с улиц вокруг ассамблеи. В ответ в полицию летели камни, некоторые метали с помощью пращи, чтобы увеличить дальность. На кадрах видно, как протестующие буквально дразнят полицейских, толпа вооруженных «коктейлями Молотова» молодых людей и девушек столпилась на перекресте в ожидании. Сначала воздух разрезает пронзительный звук, он все нарастает, а затем из темноты появляется полицейский броневик. Протестующие бросаются врассыпную, им вслед летят гранаты. Самых нерасторопных полицейские задерживают с помощью дубинок. Такая граната пролетела в нескольких метрах от меня, к счастью, успел увернуться.

— Вся территория вокруг Национальной ассамблеи буквально залита слезоточивым газом, на который полиция не скупится. На улицах — горы мусора, камней и подобие баррикад. Удивительно, но пока я не заметил разрушенных остановок транспорта или разгромленных магазинчиков, побитых стекол, как это было в Гонконге.

Толпу протестующих разгоняют специальными полицейскими машинами с применением звуковых пушек. Ну и, конечно, слезоточивый газ, кстати, без перцовой составляющей, потому что кожу не жжет.

По улицам отрядами между полицией и протестующими бегают группы добровольцев с белыми флагами и, поднимая вверх руки, чтобы им не прилетело от одной из сторон уличных боев, которые оказывают медицинскую помощь.

— Мне помогли избавиться от последствий попадания гранаты со слезогонкой, побрызгав в глаза какой-то жидкостью и подарив медицинскую маску, положив внутрь кусок бинта, пропитанный той же жидкостью. Действительно помогло. Хотя к слезогонке почти привыкаешь, но все равно удивительно, что, например, собаки не стремятся покинуть места ее применения.

Я побывал только в одном месте столкновений в километре от ассамблеи, но звуки разрывов гранат со слезоточивым газом слышны были отовсюду. Искренне жаль местных жителей, дома которых находятся в зоне столкновений — вы можете увидеть на видео, как это выглядит в реальности — там жгут все, что горит, и стреляют во все, что движется. Хорошо, что пока не боевыми.

Напомним, 8 октября протестующие захватили в Кито здание Национального собрания Эквадора, 9 октября — три нефтяных объекта, остановив их работу, была блокирована работа транспорта и такси. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.