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МИД Британии посоветовал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

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МИД Британии посоветовал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

Лондон, 12 октября. Глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал НАТО адаптироваться к якобы «агрессивному поведению» со стороны России.

Глава МИД Великобритании во время выступления на парламентской ассамблее отметил тот факт, что НАТО должна нормализовать отношения с Россией.

«Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьезно, что она хочет и может сотрудничать в интересах поддержки международного законодательства, а не его подрыва», — сообщил Рааб.

Во время своего выступления глава МИД Великобритании повторил свои обвинения в адрес России, упомянув воссоединение Крыма в результате референдума и историю с отравлением военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, Рааб обвинил Россию в кибератаках и нарушении договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Отметим, что конкретных доказательств причастности России к перечисленным обвинениям британский политик не привел. Представители РФ в свою очередь категорически отрицают все обвинения в свой адрес.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Инцидент спровоцировал международный скандал. Россия неоднократно предлагала Лондону провести совместное расследование происшествия, но власти Великобритании проигнорировали запросы, отказав в доступе к делу Скрипалей.

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