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Часть строящегося отеля обрушилась в Новом Орлеане, есть пострадавшие

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Часть строящегося отеля обрушилась в Новом Орлеане, есть пострадавшие

Новый Орлеан, 12 октября. Часть строящегося отеля Hard Rock обрушилась в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, инцидент произошел в субботу на Канал стрит — улице, условно делящей центр города на американскую и французскую части.

Согласно предварительной информации, в результате обрушения здания пострадали три человека. Их экстренно госпитализировали в местную клинику.

Как рассказали СМИ, гостиницу должны были ввести в эксплуатацию следующей весной. Тем временем в Сети появились фотографии и видео с места происшествия.

На кадрах запечатлено, как конструкция рухнула за считанные секунды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в субботу стало известно о стрельбе на юге Бруклина, при которой погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Огонь был открыт по посетителям ночного клуба. Известно, что показания по делу дают два человека.

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Источник: WWL-TV
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