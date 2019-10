Часть строящегося отеля обрушилась в Новом Орлеане, есть пострадавшие

Новый Орлеан, 12 октября. Часть строящегося отеля Hard Rock обрушилась в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, инцидент произошел в субботу на Канал стрит — улице, условно делящей центр города на американскую и французскую части.

Согласно предварительной информации, в результате обрушения здания пострадали три человека. Их экстренно госпитализировали в местную клинику.

Как рассказали СМИ, гостиницу должны были ввести в эксплуатацию следующей весной. Тем временем в Сети появились фотографии и видео с места происшествия.

HARD ROCK HOTEL COLLAPSE: Images from David Donze. More information to come. pic.twitter.com/avLf1IAvmi

На кадрах запечатлено, как конструкция рухнула за считанные секунды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI