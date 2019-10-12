Соседка убитой в Саратове школьницы рассказала о страшном пути в школу

Саратов, 12 октября. Дорога, по которой каждый день ходила в школу погибшая в Саратове третьеклассница Лиза, была крайне опасной и не приспособленной для того, чтобы по ней ходил ребенок. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала соседка девочки Лидия Александровна.

«Я живу в соседнем доме. Мимо меня три года ребенок в школу ходил, прямо мимо моих окон», — сообщила женщина.

Дорога, по которой ходила девочка была крайне небезопасной, однако более короткой. Девочка проходила через гаражи, сломанные лестницы, грязь, камни и мусор.

«Какая дорога, видели? Мимо моих окон. Хотя в эту школу можно пройти мимо тех многоэтажек. Все дети ходят там, а Лиза ходила здесь», — сказала Лидия Александровна.

Особенно опасной дорога была в холодное время года.

«Я спрашивала у Лизы, «а зимой как ты ходишь?». А Лиза мне отвечает, «Я вот так держусь за стенки и спускаюсь тут». Мама ее приучила, что тут ходить короче», — вспоминает женщина.

Первые два класса Лизу в школу водил отец. В третьем классе девочка начала ходить одна.

«В прошлом году ее еще папа водил, но не каждый день. А сейчас мамина сестра сказала, что «она у нас слишком самостоятельная, палец в рот не клади», — вспомнила женщина.

По мнению соседки Лизы, убийца мог заранее приметить девочку и напасть на нее в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, дорога девочки до школы всегда считалась безлюдной.

«Неслучайно она попала в его руки. Каждый день она ходила в школу этой дорогой», — сказала Лидия Александровна.

Напомним, девятилетняя девочка была убита в гаражах, через которые ей приходилось ходить из дома в школу. Девочка пропала 9 октября. Через сутки поисков было найдено ее тело. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 35-летний Михаил Т., который был уже ранее судим. Задержанный признался в совершении преступления. Его взяли под стражу. После смерти ребенка мать обратилась к городским властям с требованием организовать безопасный подход к учебному заведению.