Онколог рассказала, какая помощь необходима тяжелобольной Заворотнюк

Москва, 12 октября. Врач-онколог Лариса Туркина высказала свои соображения насчет того, какая помощь в настоящее время необходима тяжелобольной актрисе Анастасии Заворотнюк.

По мнению медика, к лечению звезды «Моей прекрасной няни» необходимо подключиться нейрохирургам. Туркина сообщила, что сейчас актрисе сейчас необходима поддержка родных и близких.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», — рассказала телеканалу «Звезда» Туркина.

Врач-онколог подчеркнула, что даже если Заворотнюк сейчас находится в коме, то она слышит, что происходит вокруг, и все чувствует.

Ранее в Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая фотография, под которой близкие актрисы высказали надежду о ее скором выздоровлении благодаря «исцеляющей силе любви».

Информация о тяжелой болезни артистки появилась после того, как Заворотнюк перестала появляться на публике. Некоторые СМИ сообщают, что у актрисы диагностировали рак мозга, однако родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются от официальных комментариев о здоровье Заворотнюк.

Ранее знахарь из Красноярска сообщил о своем желании исцелить актрису. Мужчина отметил, что для этого тяжелобольной Заворотнюк придется прилететь к нему. В лечении сибиряк планировал использовать нетрадиционные методы медицины.