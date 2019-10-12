Пушков указал на дефицит власти в просящем Европу «дожать Россию» Киеве

Москва, 12 октября. Решение главы МИД Украины Вадима Пристайко обратиться к странам Евросоюза с просьбой «дожать Россию» свидетельствует о дефиците власти в Киеве. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пристайко во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября планирует поднять вопрос о гражданской войне на Украине. Министр считает, что европейские партнеры обязаны «подставить плечо» Киеву и «дожать» Россию.

«Это неверный путь. Сперва [Владимир] Зеленский (президент Украины. — Прим. ФАН) должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — указал сенатор в микроблоге Twitter.

Пушков констатировал, что Европа Украине в этой ситуации не поможет, Зеленскому придется разбираться самому.

Глава МИД Украины будет просить ЕС «дожать» Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придётся разбираться самому. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 октября 2019 г.

Напомним, на Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Киев на регулярной основе бездоказательно обвиняет Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Москва не раз указывала, что не является стороной гражданского конфликта в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Отметим, что власти Украины после 2014 года заявили о курсе на евроинтеграцию. Верховная рада приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс. При этом в НАТО не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом, стоит ли предоставлять стране членство в ЕС.