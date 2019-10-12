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Пушков указал на дефицит власти в просящем Европу «дожать Россию» Киеве

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Пушков указал на дефицит власти в просящем Европу «дожать Россию» Киеве

Москва, 12 октября. Решение главы МИД Украины Вадима Пристайко обратиться к странам Евросоюза с просьбой «дожать Россию» свидетельствует о дефиците власти в Киеве. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пристайко во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября планирует поднять вопрос о гражданской войне на Украине. Министр считает, что европейские партнеры обязаны «подставить плечо» Киеву и «дожать» Россию.

«Это неверный путь. Сперва [Владимир] Зеленский (президент Украины. — Прим. ФАН) должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — указал сенатор в микроблоге Twitter.

Пушков констатировал, что Европа Украине в этой ситуации не поможет, Зеленскому придется разбираться самому.

Напомним, на Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Киев на регулярной основе бездоказательно обвиняет Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Москва не раз указывала, что не является стороной гражданского конфликта в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Отметим, что власти Украины после 2014 года заявили о курсе на евроинтеграцию. Верховная рада приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс. При этом в НАТО не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом, стоит ли предоставлять стране членство в ЕС.

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Источник: Twitter
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