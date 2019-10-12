Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия. События дня. ФАН-ТВ

Армия Турции захватила сирийский Рас-аль-Айн Турецкая армия продолжает наступательное движение в Сирии. После ожесточенных боев с курдскими отрядами, военные захватили город Рас-аль-Айн в провинции Хасака. Именно он, начиная с 9 октября, когда Анкара объявила о «сирийской операции», стал одной из первых мишеней для турецких ВВС. Интенсивные авиаудары в итоге принесли свои плоды. В общей сложности курды на севере арабской республики потеряли уже около 20 населенных пунктов. Однако турецкое победоносное шествие пока не находит одобрения у мирового сообщества. Действия Анкары не поддержали ни Евросоюз, ни Лига арабских государств, ни Соединенные Штаты. Категорически против выступили действующие власти Сирии, несмотря на действующую вооруженную оппозицию Дамаска на севере республики. Сегодня на этот счет высказался и президент России Владимир Путин — он призвал все силы, незаконно находящиеся в Сирии, покинуть страну. Но для Турции это, видимо, более чем принципиальный вопрос: «Курдская проблема для Турции — вопрос выживания. Это связано с тем, что свободное курдское государство претендует на всю Восточную Анатолию. Если на севере Сирии появится вооруженное курдское государство, то жить придется в позиции, когда страна требует половину твоей территории», — считает Дмитрий Журавлев, политолог. Турция, как бы странно это ни звучало на фоне вторжения, заявляет, что поддерживает суверенитет Сирии. Но свои задачи в регионе, похоже, все-таки считает первостепенными. Анкара намерена не только оттеснить курдов от своих границ, но и создать здесь гуманитарную зону для сирийских беженцев, находящихся сегодня в Турции. Но пока это грозит новой длительной войной на Ближнем Востоке.

Россияне призывают вернуть смертную казнь для детоубийц Вот уже несколько дней в Саратове не утихают волнения после ужасного преступления. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летней девочки Лизы. Ему, можно сказать, еще повезло попасть в руки стражей порядка, ведь горожане, которые вышли на стихийный митинг, едва не устроили 35-летнему мужчине суд Линча. Они потребовали ужесточить наказание за детоубийство. Не только в Саратове, но и по всей России это вызвало бурю дискуссий о том, стоит ли отменять мораторий на смертную казнь. Общественный резонанс поддержали и депутаты: Госдума провела опрос на тему, стоит ли ввести высшую меру наказания для педофилов и убийц детей. Почти 80% из более чем 100 тысяч человек категорично ответили «да». Напомним, что трагичную историю в Саратове россияне обсуждают с 9 октября. В этот день маленькая девочка Лиза отправилась в школу, но по пути исчезла. Спустя сутки ее тело нашли с признаками удушения. В тот же день был задержан и предполагаемый убийца — 35-летний мужчина. Он уже признался в злодеянии и озвучил мотивы. Как оказалось, несколько месяцев назад преступник (ранее уже судимый за изнасилования и кражи), приметил недалеко от дома старый брошенный гараж и в итоге присвоил помещение себе. В эту среду школьница проходила мимо постройки и, встретив злоумышленника, поинтересовалась, кому это имущество принадлежит. Мужчина предположил, что гараж в собственности у семьи девочки. Испугавшись разоблачения, он и совершил убийство. Соседей это ужаснуло, но, похоже, удивило меньше, чем всех остальных. Преступника и его мать, состоящую на учете в психдиспансере, они назвали конфликтными людьми. Расследование дела еще продолжается, и сейчас в его рамках назначено несколько судебных экспертиз.