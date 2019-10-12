РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Москва, 12 октября. Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил о реакции Русской православной церкви (РПЦ) на признание Собора Элладской церкви прав патриарха предоставлять автокефалию Украины.

Представитель РПЦ отметил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) не является канонической структурой.

«Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины», — цитирует РИА Новости слова Балашова.

Протоирей отметил, что Священный синод Московского патриархата даст свою оценку решения Элладской церкви по автокефалии, а также подчеркнул многонациональность РПЦ.

«В частности, десятки миллионов ее членов — граждане Украины. И ни о какой автокефалии они не просили», — подчеркнул Балашов.

Во время заседания Архиерейского собора Элладской церкви священнослужителями была признана власть патриарха Константинопольского Варфоломея решать вопросы о признании автокефалии Украины.

Отметим, что так называемая Православная церковь Украины была создана в конце 2018 года путем слияния двух раскольнических церквей. В настоящее время представители мирового православия не признают ПЦУ, считая ее неканонической структурой.