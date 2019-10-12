Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Москва, 12 октября. Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова пострадала во время выступления на корпоративе одного бренда. Момент избиения девушки попал на видео.

После своего выступления на корпоративе звезда осталась ждать коллегу, который еще выступал. Овсянникова пританцовывала перед сценой и снимала выступление на видео, когда к ней сзади подошла женщина и повалила на пол. Агрессивная слушательница схватила артистку за волосы и попыталась ударить о сцену.

Овсянникова получила травмы, ее увезли в больницу. Кадрами избиения звезда сама поделилась в Instagram. По словам продюсера певицы Дианы Бичаровой, Овсянникова намерена подать в суд на нападавшую. Сейчас личность женщины устанавливается.

Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев выразил мнение, что новый проект «План Б» с участием телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова не принесет высоких рейтингов. Он напомнил, что новое шоу, где Бузова и Батрутдинов будут искать себе спутников жизни, стартует на телеканале ТНТ 13 октября. Ольга и Тимур будут пытаться строить отношения друг с другом, а также другими участниками шоу. В финале шоу, если Бузова и Батрутдинов не смогут найти себе пару, то им самим придется составить любовный союз.