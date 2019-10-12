Гендиректор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова ушла из шоу

Екатеринбург, 12 октября. Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула коллектив и теперь занимается собственными проектами. Информацию об уходе артистки официально подтвердил генеральный директор Евгений Орлов.

Он отметил, что коллектив с большим пониманием отнесся к решению Михалковой заняться личной и общественной жизнью.

«Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив «Уральских пельменей», пожелают Юле счастья и успехов», — передает URA.RU слова директора.

Ранее издание сообщало, что актриса пропустила две премьеры «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. По словам Орлова, Михалкова переехала в Москву. Сама девушка на странице в Instagram призналась, что столица открыла для нее новые возможности.

Михалкова стала участницей шоу в 2009 году. Кроме работы над передачей, выходящей на телеканале СТС, девушка регулярно принимает участие в различных общественно значимых мероприятиях в Свердловской области, в том числе православного характера.

Изначально коллектив «Уральские пельмени» был командой КВН, которая снискала огромную популярность и даже становилась чемпионом Высшей лиги в 2000 году. Второе рождение «Пельменей» произошло в 2009 году, когда комедианты запустили собственное шоу на телеканале СТС.