Президент Армении рассказал о чувстве горечи после смерти космонавта Леонова

Ереван, 12 октября. Президент Армении Армен Саркисян направил соболезнования супруге и дочери ушедшего из жизни космонавта Алексея Леонова. Глава государства сообщил, что испытал большое чувство горечи, узнав о кончине дважды Героя Советского Союза.

Саркисян отметил в тексте письма, что Леонова искренне любили в Армении. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Такой дерзновенный шаг в неизведанное мог совершить человек мужественный, самоотверженный, беззаветно преданный Отечеству и служащий идеалам цивилизации», — отметил глава Армении.

Также Армен Саркисян сообщил, что выход Леонова в открытый космос был настоящим подвигом и космонавт по праву стал членом экипажа в рамках проекта СССР и США «Союз-Апполон».

«Это была первая масштабная попытка наладить полноценное взаимодействие двух сверхдержав в деле освоения космического пространства во имя мира и международного сотрудничества», — считает Саркисян.

Президент Армении отметил, что имя Алексея Леонова останется в памяти людей, как и его коллеги Юрия Гагарина.

«Таким людям уже при жизни ставят памятники, посвящают почтовые марки, их имена - на устах у миллионов», — подчеркнул глава государства.

Алексей Леонов умер 11 октября в Москве на 86-м году жизни. Уроженец Кузбасса получил широкую известность как первый человек, который вышел из кабины космического корабля в открытый космос.