Два десятка ретро-тракторов привезли на фестиваль «Золотая осень» в Москве. ФАН-ТВ

Фестиваль проходит в рамках «Московских сезонов».

Чтобы попасть на фестиваль «Золотая осень» Альберт Сергеев преодолел путь длиной 670 километров. Кроме него из города Чебоксары приехали шесть фур, каждая из которых была загружена тракторами. В родном городе Альберт возглавляет первый в стране музей истории трактора. Сейчас сбылась его мечта — он показал экспонаты в столице у Красной площади. Именно здесь проходит фестиваль инноваций сельскохозяйственной техники.

«Сегодня у нас в музее 50 тракторов, но там представлены самые интересные экспонаты. Конечно, их должно быть больше, но пока мы за эти годы собрали 50 тракторов. Сюда мы привезли 21 трактор. Это неспроста, потому что Чувашия является 21 регионом Российской Федерации, и поэтому привезли 21 трактор. Здесь мы представили всю производственную линейку отечественного тракторостроения, но и есть иностранные трактора тоже», — рассказал Альберт Сергеев, директор НУК «Научно-технический музей истории трактора».

Экспонаты — своего рода рекордсмены. Здесь и первый трактор, его собрали по немецким образцам, и «Победа» — главный трудяга времен войны. А «Владимирец» и вовсе занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Соседствует с выставкой ярмарка гастрономии. Здесь можно попробовать урожай этого года.

Тыквейн, тыквонад и варенье из тыквы. Чего только не приготовили из королевы овощей. Всю гастрономию фестиваля москвичи пробуют на площади Революции в окружении тыквенных композиций. Всего в столице четыре центральных площадки и 27 окружных. Не обошлось без ярмарок выходного дня и сельскохозяйственных рынков. Вся продукция фермерская, сомневаться в ее качестве не приходится.

«Мы часто ходим на «Московские сезоны» вместе с ребенком, стараемся показывать ему, как все происходит. Такая техника приехала, что мы очень рады. Больше всего понравилось, что много активностей для детей, очень много вкусной еды, все классно», — делится впечатлениями Олеся Лисицына, зритель фестиваля.

В выходные фестиваль завершится. Всю эту неделю Альберт провел рядом со своими экспонатами. А уже через два дня тракторы отправятся обратно в Чебоксары. В планах музея завести двигатели и поставить машины на ход. Первый на очереди трактор «Победа». Возможно, к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне он сможет принять участие в праздничном параде родного города.