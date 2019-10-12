В ПАСЕ обеспокоены катастрофическими последствиями операции Турции в Сирии

Париж, 12 октября. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность тем, что операция турецких вооруженных сил в Сирии может привести к сильной напряженности в регионе.

В распространенном в субботу заявлении Паскье сообщила, что с большой обеспокоенностью следит за событиями на севере Сирии и вмешательством турецких военных.

«Это вмешательство [Турции] влечет за собой риск сильной напряженности, а его гуманитарные последствия для населения региона катастрофичны», — говорится в заявлении.

Глава ПАСЕ выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью людей, в особенности мирных граждан. Паскье напомнила о позиции ПАСЕ относительно Сирии, изложенной в резолюции 2298 от 2019 года. В документе содержится призыв ко всем участникам военных операций соблюдать все необходимые меры предосторожности для того, чтобы не причинить вред тысячам мирных жителей, которые попали в ловушку и страдают от ударов с воздуха и наземных боевых действий.

ПАСЕ выразила поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и призвала все государства — члены Совета Европы уважать эту позицию и действовать ответственно.

«В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека», — заявила Паскье.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от курдских террористов с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

В субботу президент РФ Владимир Путин призвал страны, находящиеся в Сирии нелегитимно, покинуть ее территорию. Российский лидер указал, что в настоящее время данный вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами Москвы. В частности, речь идет о Турции и Иране, которые, как и Россия, являются странами — гарантами урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике, пишут «Известия».