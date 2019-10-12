Киев, 12 октября. Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о своем решении обратиться к странам Евросоюза с просьбой «дожать Россию».

14 октября во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам глава МИД Украины планирует обратиться к партнерам по вопросу Донбасса. Пристайко считает, что власти Киева в настоящее время идут на «болезненные шаги», которые отражаются среди мирного населения акциями протеста.

Глава МИД Украины заявил о своем желании сказать Европе о том, что «эти очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе». По мнению Пристайко, европейские партнеры обязаны «подставить плечо» Украине.

«Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния», — считает глава украинского МИД.

Примечательно, что украинские политологи часто политологи часто оказываются в центре скандала в эфирах российских телепередач, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание. Несколько дней назад два украинских эксперта Вадим Трюхан и Александр Семченко разругались в студии телеканала «Россия 1».

В настоящее время Украина переживает внутренний конфликт. В 2014 году государственный переворот в Киеве привел к гражданской войне, в ходе которой Луганск и Донецк отказались подчиняться новым властям и объявили о формировании Луганской и Донецкой народных республик.

В 2019 году стороны решили пойти на перемирие — 1 октября в Киеве была подписана «формула Штайнмайера». Однако представители ЛНР и ДНР утверждают, что Украина регулярно нарушает установленные договоренности.