Москва, 12 октября. Запад не просто так резко изменил свою позицию по отношению к России, он боится конфронтации. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, западные страны столкнулись с серьезными внутренними проблемами. Правящие элиты не только осознали весь масштаб происходящих изменений, но и поняли, с какими последствиями могут столкнуться, если будут излишне давить на Россию, объяснил Хазин.

Он считает, что в случае конфронтации вся западная система окажется под угрозой. Москва, по его мнению, с большой долей вероятности объединится с Пекином, чтобы дать отпор.

«Просто чтобы «им» неповадно было», – передает слова Хазина «ПолитЭксперт».

Экономист подчеркнул, что российский менталитет предполагает отпор тем, кто выступает против справедливости. Россию, указал он, нельзя назвать «мстительной», однако постоянное давление со стороны Запада может привести к определенным результатам.

«Ну и потом, такая беспредельная наглость, какую продемонстрировал либеральный Запад, например, в деле малайзийского Boeing-777 или отравлении [экс-полковника ГРУ Сергея] Скрипаля, все равно требует наказания», – констатировал экономист.

Напомним, Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

Многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении. Так, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Риме положить конец абсурдным, как он их назвал, антироссийским санкциям.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новых антироссийских санкций. Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании. Однако Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве.

Произошедшая пять лет назад авиакатастрофа Boeing-777 стала инструментом нечистоплотной политической игры, как отмечал МИД РФ. В западных СМИ звучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. Москва неоднократно пыталась оказать содействие в расследовании, рассекретила важные документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили самолет, не стояла на вооружении РФ.