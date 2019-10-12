Главные новости 12 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 12 октября.

Исполнитель роли Макса Черри в картине Квентина Тарантино «Джеки Браун» скончался в США на 79-м году жизни. Умер игравший у Тарантино и Линча актер Роберт Форстер.

Мать Михаила Т., подозреваемого в убийстве девятилетней жительницы Саратова, рассказала журналистам о своем сыне. Мать признавшегося в убийстве саратовской школьницы рассказала о своем сыне.

Пентагон сообщил, что военные США не пострадали в результате турецкого обстрела в районе города Кобани на севере Сирии. Пентагон выпустил заявление после обстрела войск США в Сирии со стороны Турции.

Группа «Кино» даст два концерта в оригинальном составе в 2020 году, коллектив не собирался вместе 30 лет. Группа «Кино» выступит в Москве и Петербурге спустя 30 лет.

Медленно ходящие люди имеют мозг меньшего объема и выглядят старше более быстрых ходоков. Ученые связали медленную ходьбу с ранним старением мозга.

Владимир Жириновский озаботился гастрономическими предпочтениями россиян и пожаловался на засилье ресторанов восточной кухни. Жириновский пожаловался на недостаток ресторанов русской кухни в России.

Родители убитой в Саратове школьницы Лизы находятся в шоковом состоянии. Убитая девочка из Саратова жила в опасном районе, заявил волонтер.

Зеленский снова обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в попытке стать лидером «нового майдана». Зеленский заявил, что в Европе в шоке от поведения Порошенко.

Система расчета транспортного налога изменилась в России. ФНС предупредила россиян об изменении транспортного налога.

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы К. Михаила Т. обвинили в угрозах и нападении на соседских детей. Соседка матери убийцы саратовской школьницы рассказала о ее неадекватности.