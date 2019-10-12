Донбасс сегодня: «Азов» с потерями прорвал блокпост ВСУ, Киев направил к фронту «Буки»

Донбасс, 12 октября. Националисты устроили боевое столкновение с армейскими подразделениями, потери понесли обе стороны. «Буки» и «Гиацинты» замечены в Луганской области. Серьезные небоевые потери понесли передовые части ВСУ в Донецкой области за неделю. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По информации донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки отмечено 10 обстрелов со стороны Объединенных сил Украины. Под огонь попали населенные пункты Донецк, Спартак, Коминтерново, Ленинское и другие. ВСУ использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В Коминтерново повреждены жилой дом и линия электропередач, в результате чего поселок обесточен. На горловском направлении и в ЛНР было тихо. Украинская сторона так и не подтвердила готовность к выполнению рамочного соглашения по разведению сил и средств в Петровском и Золотом.

Киевские силовики в зоне ООС погибают от алкоголя и наркотиков, а также подрываются на собственных минах

По сообщению спикера управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» за неделю 12 военнослужащих Украины погибли, 11 ранены. Все потери были небоевыми.

Только в 28-й бригаде ВСУ шесть погибших и двое раненных в результате подрыва на своих минно-взрывных устройствах. За прошедшие сутки на взрывных устройствах при проведении инженерных работ в селе Новомихайловка погибли четыре бойца из 28-й бригады, комбрига которой вызвали в штаб для дачи пояснений.

Не меньшее количество солдат гибнет по причине употребления наркотических веществ. Так, по информации Басурина, в 36-й бригаде ВСУ от передозировки скончались три бойца. В расположении бригады работает комиссия из военной службы правопорядка. В Луганской области в пятницу ночью также от передозировки умер военнослужащий 72-й бригады ВСУ, сообщил представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. Он добавил, что погибший состоял на учете в наркологии, а призван в ВСУ был в связи с неукомплектованностью подразделений армии.

Бойцы ВСУ воюют между собой и с националистами полка «Азов»

В ночь с четверга на пятницу, 11 октября, в районе поселка Петровское журналисты украинских СМИ стали свидетелями боя между военнослужащими 35-й бригады ВСУ и спецназом из 3-го отдельного полка Сил специальных операций ВС Украины. Об этом рассказал представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. По словам военного спикера, на место боя срочно прибыли сотрудники СБУ, которые приступили к изъятию всех носителей информации у корреспондентов и операторов. Ввиду этого на телеэкраны Украины не вышло ни одного нового видеорепортажа о ситуации в зоне разведения сил и средств.

Бойцы воюют не только между собой, но и с националистами из «Азова». В районе села Новогнатовка произошло боевое столкновение между «Азовом» и ВСУ. Радикалы пытались с боем прорваться через блокпост к передовым позициям. По сообщению источника НМ ДНР, один националист и три солдата ВСУ убиты в ходе перестрелки. Двое армейцев и двое «азовцев» ранены и доставлены в больницу.

Силы ООС продолжают укрепляться в жилом секторе, невзирая на планируемое разведение сил и средств

Украинская армия продолжает укрепляться — как на своих боевых позициях, так и за спинами мирных жителей. Схожая ситуация складывается в Луганской и Донецкой областях, на неподконтрольной территории Донбасса.

В распоряжении военных ДНР имеются факты размещения силами ООС 17 артиллерийских установок и 52 боевых бронированных машин на территории жилого сектора рядом с жилыми домами в Донецкой области. В Артемовске, Хлебодаровке и Красноармейске есть в наличии буксируемые и самоходные гаубицы. Еще в 16 поселках расположены боевые машины различного типа.

В Луганской области, по сообщению разведки оборонного ведомства, ВСУ продолжают использовать гражданские объекты для размещения военной техники. Так, по словам Якова Осадчего, шесть боевых бронированных машин военнослужащие 59-й бригады ВСУ разместили в поселке Троицкое. В селах Передельское, Макарово и в Станице Луганской боевики из 46-й десантно-штурмовой бригады расположили в жилых дворах пять боевых машин, а в Новоташковском, Катериновке и Кряковке стоят семь единиц бронетехники, принадлежащей 14-й бригаде ВСУ.

Тяжелая артиллерия в виде трех гаубиц «Гиацинт» стоит на окраине поселка Боровеньки, где их установили бойцы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ. А в селе Новоастраханское находится зенитно-ракетный комплекс «Бук».