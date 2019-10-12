Сирия, 12 октября. Террористы ИГ1 обвиняются в убийстве председателя курдской партии «Сирия будущего» Хеврин Халаф на пути в Ракку. Турция сбросила листовки с призывом не приближаться к объектам YPG на севере САР. Неизвестные организовали взрыв на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали расположения исламистов на юго-западе от Алеппо.

«Сирийская национальная армия»: совместно с ВС Турции заняла поселения Сайда, Ад-Дияба и Ад-Даба на севере Ракки.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве председателя партии «Сирия будущего» Хеврин Халаф на пути из Хасаки в Ракку; подозревается в подрыве здания городского совета в городе Аль-Эзба в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на северо-востоке Латакии.

Курды: открыли огонь по городу Мареа на севере Алеппо; пережили взрыв на южных окраинах Хасаки.

ВС Турции: сбросили в Ракке листовки с призывом не приближаться к опорным пунктам курдов.

Провинция Латакия

После недавней атаки «Ансар Ат-Таухид» в районе населенного пункта Мадайа правительственные войска интенсифицировали удары по огневым позициям боевиков на границах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в Twitter военный источник (jisrtv), подконтрольный вооруженной оппозиции, ВВС Сирии прибегли к боевым вылетам в районе города Кабана, располагающегося на северо-востоке Латакии. Точечные авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по опорным пунктам исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо не утихают вооруженные столкновения «Демократических сил Сирии»**** (SDF) с боевиками бандформирований, связанных с Турцией. Согласно информации новостного портала Baladi-News, инициаторами вооруженного противостояния вновь выступили курдские радикалы, которые вслед за обстрелом Азаза открыли огонь по городу Мареа. Напомним, накануне под ударами курдов в Мареа были ранены три мирных жителя.

Между тем возобновились взаимные обстрелы между силами САР и джихадистами юго-западнее административного центра региона. Twitter-канал (jisrtv) сообщает о том, что проправительственные ополченческие отряды открыли огонь по расположениям исламистов недалеко от деревни Аль-Хамира. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или технике пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередная вылазка неизвестных произошла в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), было подорвано здание городского совета в населенном пункте Аль-Эзба в северной части провинции. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в занимаемых курдами районах в составе так называемых спящих ячеек. Как отмечалось ранее, за последние несколько дней, после начала турецкой военной операции на севере САР, джихадисты заметно активизировали нападения в регионе.

Провинция Ракка

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что турецкие подразделения и «Сирийская национальная армия» продолжают наступление к востоку от Тель-Абьяда, планомерно продвигаясь в сторону города Сулук. Отмечается, что во время последних столкновений курды были выбиты из поселений Сайда, Ад-Дияба и Ад-Даба. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Тем временем военные армии Турции приступили к сбросу листовок для местного населения с призывом не приближаться к военным объектам и блокпостам Отрядов народной самообороны (YPG) в целях безопасности, передает военный источник в сети Telegram (NovostiDamask).

Провинция Хасака

Агентство новостей Ria Taza сообщает о том, что во время путешествия из города Камышлы в Ракку была убита председатель партии «Сирия будущего» Хеврин Халаф. Сперва поступали данные о том, что женщина погибла в результате авиаудара турецких ВВС. Тем не менее интернет-порталы, подконтрольные группировке Рабочая партия Курдистана (РПК), заявили о том, что политический деятель скончалась после нападения террористов «Исламского государства». Как известно, днем ранее Хеврин Халаф выступила с официальным заявлением, осудив вторжение Турции.

Между тем прогремел взрыв на южных окраинах Хасаки. По информации новостного агентства Aleppo Media Center, детонировало СВУ, установленное на мотоцикле. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Предполагается, что взрыв также был организован джихадистами террористической группировки которые активизировали подпольную деятельность в регионе после начала наступления ВС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.