Акция «Спасибо каждому ветерану!» стартовала в Ставрополе

Ставрополь, 12 октября. Сотрудники Следственного комитета Ставропольского края дали старт акции «Спасибо каждому ветерану!», став одними из первых участников.

Стражи правопорядка навещают участников сражений и тружеников тыла и оказывают им необходимую помощь. Например, на днях следователи навестили ветерана Григория Данилюка, проживающего в городе Ипатово Ставропольского края.

Герой войны родился в 1929 году в Белоруссии. Когда началась война, Григорию было 12 лет. Мальчик вошел в партизанское движения в Брестской области, находясь в тылу с жителями села Сварень до конца оккупации.

После войны Григорий ушел в армию, а после нее переехал в Ипатово, где также проявлял активную позицию в восстановлении страны после победы над врагом.

Следователи узнали, что у ветерана начались проблемы со здоровьем и организовали ему медицинское обследование. Выяснилось, что у пенсионера повышенное содержание глюкозы. Сотрудники СК приобрели ветерану глюкометр и пожелали встретить грядущий 90-летний юбилей в здравии.

Также сотрудники Следкома оказали адресную помощь труженице тыла Анне Арустамян, проживающей в селе Кочубеевском. Когда началась война, 17-летняя Анна начала работать в колхозе трактористкой, где и продолжила свой трудовой путь в дальнейшем. Пожилая женщина давно мечтала о телевизоре, но денег на его покупку у пенсионерки не было. В этом месяце труженица тыла отмечает свое 95-летие, и следователи сделали Анне Арустамян желанный подарок на юбилей, сообщает пресс-служба ведомства.