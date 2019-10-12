Германия приостановит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Берлин, 12 октября. Правительство Германии не станет выдавать разрешение на новые поставки вооружений Турции из-за операции турецких вооруженных сил на севере Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — заявил Маас в интервью Bild am Sonntag.

По словам Мааса, с 2016 года Германия проводит жесткую линию в вопросе поставки вооружения Турции, особенно после операции турецких ВС в Африне. Маас отметил, что ФРГ впервые вводит эмбарго на экспорт вооружения в Турцию.

Глава МИД ФРГ резко осудил операцию ВС Турции на севере Сирии. Маас призвал остановить ее, отметив риск дестабилизации региона и возрождения террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от курдских террористов с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили обеспокоенность началом турецкой военной операции в Сирии. Белый дом заявил, что Вашингтон отказывается участвовать в военной операции турецких ВС или находиться вблизи от места ее проведения. Также обеспокоенность операцией выразили и в ЕС.

В ответ Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции Анкары в Сирии. Он пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет операцию «Источник мира» вторжением. Турецкий лидер пригрозил Европе миллионами сирийских беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.