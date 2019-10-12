Разин в годовщину венчания Заворотнюк пожелал ее мужу выдержки

Москва, 12 октября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поздравил актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева с памятной датой — 11 лет назад пара обвенчалась.

Разин отметил, что венчание — ответственный шаг, символ единения и неразлучности пары перед богом. И именно сейчас, когда семья оказалась в сложной ситуации, их союз важен, как никогда, считает он.

«От всей группы «Ласковый май» и от себя лично хочу пожелать здоровья Насте, выдержки и мужества Петру, потому что он молодец. Надеюсь, что все обойдется», — написал продюсер в социальной сети Instagram.

Отметим, что ранее снимки со дня венчания актрисы и фигуриста появились в официальном аккаунте Заворотнюк. С годовщиной супругов поздравили члены семьи, друзья и близкие, выразив надежду на исцеляющую силу любви.

Напомним, сообщения о тяжелой болезни Заворотнюк появились в СМИ в начале сентября. Предполагается, что у актрисы диагностирована четвертая стадия рака головного мозга, однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов.

Источники СМИ стали предоставлять различную информацию о состоянии Заворотнюк, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям. К примеру, журналисты писали, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Дочь актрисы Анна объяснила долгое молчание семьи заслуженной артистки РФ по поводу ее здоровья нежеланием «хайповать».