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Элладская церковь признала право патриарха предоставлять автокефалию Украины

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Элладская церковь признала право патриарха предоставлять автокефалию

Афины, 12 октября. Элладская православная церковь наделила патриарха Константинопольского правом предоставлять автокефалию — административную независимость поместных церквей.

Также представители церкви признали право архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Текст соответствующего документа зачитал митрополит Навпактский Иерофей.

С докладом перед архиереями выступил архиепископ Иероним. Всего в обсуждении принимали участие 33 священнослужителя третьей степени священства, сообщает РИА Новости.

Во время синода семь митрополитов предложили отложить решение вопроса. В свою очередь Иерофей ушел от ответа на вопрос, означает ли данный факт признание автокефалии.

«Мы признаем не томос об автокефалии, а право выдавать его» — подчеркнул священнослужитель.

Также Иерофей сказал, что не знает, какой реакции ожидает от РПЦ Элладская церковь. В свою очередь, митрополит не думает, что решение греческой церкви может привести к дальнейшему расколу.

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Источник: РИА Новости
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