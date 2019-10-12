Военная операция Турции в Сирии показала разобщенность в странах НАТО

Действия Турции на севере Сирии показали отсутствие единства в НАТО и неспособность вчерашних союзников выполнять свои договоренности.

Финляндия и Норвегия 10 и 11 октября сообщили о прекращении поставок вооружения в Турцию, после того как Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Их примеру последовали Нидерланды, а Швеция и Франция планируют в понедельник, 14 октября, поднять вопрос об общеевропейском вето на поставки оружия туркам.

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отмечает, что со стороны стран альянса наблюдается изображение какой-то активности против действий Турции, но эти решения ничего не значат.

«Это связано с тем, что Турция основные виды вооружения производит сама. Если она что-то и закупает, то мелочевку. Кроме того, Анкара приобретает вооружение в США, а потом по лицензии изготовляет его у себя. Поэтому Турции не холодно и не жарко от этих ограничений. То есть это игра перед мировым общественным мнением, что якобы Запад что-то делает против Турции. А на самом деле это символические шаги, которые ничего не решают», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он заверил, что прекращение поставок также указывает на наличие разобщенности в странах НАТО. Ярким примером этому является контракт Турции на поставку вооружения из Норвегии. В отчете правительства за 2018 год сообщается, что в Анкару было экспортировано оружия и военной техники на сумму 4,5 миллиарда долларов, а в 2019 году ожидалось существенное увеличение этого показателя. Однако в связи с приостановкой реализации оборонных контрактов Осло подставил союзника по альянсу на деньги. Таким образом, финансовый год еще не завершился, средства за вооружение заплачены, а сама техника до турецких войск уже не доберется.

Ситуация с остальными поставщиками не менее интересна. В случае, например, с Финляндией, для которой турки не являются ключевым направлением оборонного экспорта (в 2018 году Хельсинки получили чуть менее 19 млн долларов. — Прим. ФАН), Анкара понесла убытки технологического характера. Из-за наложенного вето сорвался подписанный три недели назад контракт о поставках Турции БПЛА.

Помимо невыполнения своих договоренностей, страны — члены НАТО и их партнеры всерьез задумались о снижении своей роли в обеспечении турецкой безопасности. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о намерении прекратить размещение зенитных ракетных комплексов Patriot в республике.

«Мы участвуем только в миротворческих миссиях, и, если наше оружие может послужить эскалации конфликта, нам придется обсудить этот вопрос с руководством альянса», — отметила политик.

Эту проблему она вынесет на обсуждение Военного комитета НАТО, который соберется на уровне министров обороны стран — членов организации в конце октября. Учитывая, что испано-турецкое соглашение о размещении противоракетного комплекса продлевается каждые полгода (последний раз — в июле. — Прим. ФАН), уже к середине декабря турки могут остаться без военной поддержки Мадрида.

Кроме того, интересна реакция на происходящее самой Турции. Ее армия обстреливает позиции американских войск, хоть и пытается это отрицать. Недавно турецкие военные взяли под контроль первый сирийский город Рас-аль-Айн. В общем, ни о какой сдержанности, к которой призывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе недавнего визита в Анкару, речи не идет.

Если не давать оценок действиям Турции, то можно обратить внимание на политическую слабость Брюсселя во всей этой ситуации. В случае возникновения серьезной проблемы внутри альянса Брюссель не способен повлиять на ее источник ни юридически, ни политически. Это как усугубленная версия картины с военными расходами альянса, на которой Брюссель все пытается заставить всех платить по 2% от ВВП, а большинство как действовало, исходя из собственных интересов, так и продолжает действовать.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале проведения военной операции в северо-восточных районах Сирии. По его словам, Анкара намерена очистить приграничную с Турцией сирийскую территорию от курдских террористов.

В первый день проведения операции военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. Позднее курдские вооруженные формирования нанесли минометный удар по турецкому городу Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

Стоит отметить, что еще до начала военной операции в министерстве обороны США обращали внимание Анкары на то, что боевые действия на северо-востоке Сирии могут оказать негативное влияние на ситуацию в регионе. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп приказал американским военным в Сирии не препятствовать проведению турецкой операции.