Москва, 12 октября. Долговые обязательства США имеют крайне низкую доходность перед золотом, что помогает России укреплять свои позиции. Об этом сообщил финансовый эксперт Николай Стариков.

По данным главы отдела анализа рынков INTL FCStone Роны О'Коннелл, золото набирает популярность в финансовой среде. Так, мировые центральные банки за первые восемь месяцев 2019 года добавили в свои резервы почти 500 тонн драгоценного металла. Эксперты прогнозируют по итогам 2019 года новый рекорд золотых покупок.

С начала 2019 года Россия купила 145 тонн золота. Кроме того, инвесторами в золото выступили Китай, Турция, Польша и Казахстан.

О'Коннелл выделила три причины для золотого маневра РФ. Эксперт считает, что Россию драгоценный металл привлекает своей доходностью, ликвидностью и надежностью даже во время кризиса. Так, золото является отличной альтернативой американскому доллару, в будущем которого сомневаются многие аналитики.

Россия не только скупает золото, но и продает ценные бумаги Казначейства США. На июль текущего года Москва является обладателем долговых обязательств Вашингтона на общую сумму 8,5 млрд долларов.

«Повышение процента может обрушить всю пирамиду госдолга США. То есть для американцев это смертельно опасно, поэтому если вы хотите обрушить американскую финансовую систему, необходима массовая распродажа, сброс этих американских облигаций в очень больших масштабах», — поделился своим мнением в интервью «ПолитРоссии» российский эксперт Николай Стариков.

Это значит, что Россия не только выступает успешным золотым инвестором, но и ставит под угрозу доминирование доллара на мировой финансовой арене.