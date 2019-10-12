Миро осадила похваставшуюся внешностью Джанабаеву, назвав ее «женщиной трудной судьбы»

Москва, 12 октября. Скандально известная блогер Лена Миро высмеяла публикацию экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой о том, что она выглядит моложе своих лет. Миро осадила певицу и жестко прошлась по внешности артистки.

Джанабаева опубликовала в Instagram запись, в которой похвасталась самым лучшим комплиментом. По словам артистки, сотрудник аэропорта не поверил в ее возраст и решил, что она выглядит куда моложе.

«В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому, и что реальность не совпадает с паспортными данными. Вот ведь!» — рассказала артистка.

Миро не разделила восхищение внешностью певицы. По словам блогера, Джанабаева никогда не отличалась привлекательностью: плоское лицо, застиранные глаза, тяжелая челюсть. Однако в 40 лет экс-солистка «ВИА Гры» больше похожа на «женщину трудной судьбы», заявила Миро.

«Красоты нет, молодости нет, и даже дешевенькое обаяние, свойственное Верочке Брежневой, отсутствует», — заявила Миро.

Блогер посоветовала Джанабаевой поменьше болтать и фантазировать и поярче красить застиранные глаза. Отсутствие макияжа, литры ботокса и бейсболка еще никого не сделали девочкой в 40 лет, добавила Миро.

Ранее Миро прокомментировала резонансное высказывание рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о женщинах Кавказа. По мнению ЖЖ-знаменитости, Долматов продемонстрировал акт национализма и признаки малообразованности и узости кругозора.