Италия надеется реанимировать программу закупок истребителей F-35 у США

Рим, 12 октября. Рим надеется обновить парк боевых самолетов за счет продукции военно-промышленного комплекса США. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Лоренцо Герини.

О реанимации программы закупок американских истребителей в Риме заговорили спустя год после разрыва отношений с компанией Lockheed Martin из США. Причиной прекращения сотрудничества стали финансовые долги.

Дело в том, что Италия, выступающая союзником США по НАТО, подписала контракт на закупку F-35 в 1998 году. В июле 2018 года Вашингтон прекратил сотрудничество с Римом из-за невыплаты последним 389 миллионов евро по контракту. Экс-министр обороны Италии Элизабетта Трента заявила тогда, что деньги не предоставили из-за невыгодности участия Рима в программе.

В связи с изменением политического климата в Италии в марте этого года задолженность погасили, однако о продолжении участия Рима в программе объявлено не было.

Рим планировал закупить 90 истребителей F-35, 75 из которых встали бы на вооружение ВВС (60 F-35A и 15 F-35B с возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки), а другие 15 – на вооружение флота.

До разрыва отношений с американской компанией на вооружение ВВС республики были поставлены 11 истребителей. В сентябре 2019 года шесть из них перебазировали на исландскую авиабазу «Кефлавик» в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО. Это стало первым в истории развертыванием F-35 в рамках операций Североатлантического альянса.

Примечательно, что возобновление программы закупок остается под большим вопросом. Еще недавно «Движение пяти звезд», входящее в правящую коалицию с Демократической партией нового министра обороны Италии Лоренцо Герини, выступало категорически против реанимации контракта с союзником Рима по НАТО.