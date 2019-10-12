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Украина усилила боеготовность войск перед праздниками

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Украина усилила боеготовность войск перед праздниками

Киев, 12 октября. Боеготовность воинских частей Украины была усилена перед выходными и праздничными днями. Такое распоряжение отдал глава генерального штаба Руслан Хомчак.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что на время Покрова и Дня защитника Украины сотрудники правоохранительных органов перейдут на усиленный режим работы. Кроме того, для охраны охраняемых территорий будет задействована авиация, сообщает пресс-служба генштаба ВСУ.

«В течение выходных и праздничных дней… усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач», — говорится в официальном сообщении.

На указанные дни в стране будет повышена охрана военных объектов, и дежурные смены вместе с резервными подразделениями будут нести службу в усиленном режиме. Генеральный штаб ВС Украины также предостерег граждан государства от провокаций и попыток незаконного проникновения на охраняемые объекты.

До 2014 года День защитника Отечества на Украине отмечался в тот же день, что и в России — 23 февраля. Но пять лет назад президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который проходит ежегодно 14 октября.

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